Межбанк: доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – до 8,3100/8,400 грн./долл. с 8,3400/8,3800 грн./долл. к закрытию межбанка в среду.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2290/0,2330 грн./руб. против 0,2290/0,2315 грн./руб. вчера.

Котировки по евро-гривне установились на уровне 10,4800/10,5995 по сравнению с 10,4510/10,5075 к закрытию торгов 4 марта.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2614/15 (среда - 1,2526/27).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,8000.