Спад в мировой экономике завершится к концу 2010 г

Спад в мировой экономике завершится к концу 2010 года, считают 85% независимых ведущих финансовых аналитиков, опрошенных инвестиционной компанией Charles Schwab, сообщает РИА Новости.

Пятнадцать процентов полагают, что экономические катаклизмы продлятся еще дольше, говорится в комментарии компании.

"Рынок пессимистично воспринял антикризисный план Барака Обамы. Судьба банков остается покрытой мраком", - отмечается в документе.

На фондовом рынке апатия будет царить дольше, чем в реальном секторе экономики, говорится в отчете. Большинство опрошенных экспертов полагают, что инвестиционные портфели их клиентов вернутся к стоимости на момент кризиса инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года не ранее декабря 2011 года.

Около 18% аналитиков рассчитывают, что портфели наберут стоимость к декабрю 2010 года, и лишь 4% надеются, что Уолл-стрит отыграет свое уже к декабрю 2009 года.

Опрошенные финансовые аналитики управляют активами на сумму 300 миллиардов долларов. Самыми надежными инвестициями они называют ценные бумаги с фиксированной доходностью, 42% из них намерены увеличить свои портфели с фиксированной доходностью, 38% рассматривают возможность инвестиций в акции крупнейших американских корпораций.

Вложения в крупнейшие корпорации формирующихся рынков, к которым относится и Россия, рассматривают лишь 14% опрошенных против 20% еще полгода назад.

Независимый прогноз был составлен на основе опроса 1,24 тысячи финансовых консультантов, проведенного с 20 по 30 января 2009 года.