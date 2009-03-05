Экономический рост Китая составит 8%

Экономический рост Китая в 2009 г должен составить примерно 8%, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом сегодня заявил на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, зачитывая доклад о работе правительства.

"Рост ВВП примерно на 8% запланирован с учетом потребностей и возможностей развития", - сказал он. "Такой стране, как Китай, с 1,3 млрд населения, для расширения занятости в городе и селе, для увеличения доходов населения и поддержания социальной стабильности необходимо поддерживать определенные темпы роста", - отметил Вэнь Цзябао.

Согласно планам китайского правительства, основные экономические параметры на 2009 г выглядят достаточно оптимистичными. Так, коэффициент зарегистрированной безработицы не должен превысить 4,6%, в экономике появятся 9 млн новых рабочих мест. Рост уровня потребительских цен составит не более 4%.