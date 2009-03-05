На спецаукционе НБУ продал 61 млн. долл. "для заемщиков"

На очередном валютном спецаукционе, который состоялся 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) реализовал 61,03 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

Как сообщалось, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Согласно предоставленной информации, в последнем аукционе приняли участие 49 банков.

Проведение следующего целевого аукциона запланировано на 6 марта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

В первом спецаукционе, который состоялся 27 февраля, приняло участие 12 банков, которым НБУ продал 34,53 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

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