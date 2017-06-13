Китайские инвесторы интересуются проектами, которые предлагает Житомирская область – посол КНР

Инвесторов из Китая интересуют инвестиционные проекты, которые предлагает Житомирская область. Об этом отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Ду Вэй сегодня, 13 июня, во время встречи с руководством области и города, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«Инвесторов интересуют те проекты, которые предлагает Житомирская область. В частности, проект строительства арендуемого жилья, инфраструктурные проекты, ювелирный завод по переработке янтаря. Мы пересмотрим ваши инвестиционные предложения и готовы действовать в этом направлении и помогать в расширении сотрудничества», – сказал Гу Вэй.

Председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, в свою очередь, выразил надежду, что эта встреча станет предпосылкой для усиления экономически-культурного сотрудничества.

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«Скажу прямо: мы, как область, открытая для инвесторов, прежде всего заинтересованы в наращивании торгово-экономического сотрудничества и привлечении инвестиций. Сегодня экспортно-импортные операции с Китаем составляют более 5% общего товарооборота Житомирской области. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процент рос. Мы также очень благодарны за поддержку, в рамках которой наша область получила 834 школьных компьютеров от Китая», – сказал Гундич.

Кроме того, представители Посольства Китая отметили, что в рамках 25-летия сотрудничества Украины с Китаем в Житомирской области можно будет организовать Дни китайской культуры, а для более глубокого знакомства китайских инвесторов с предложениями Житомирской области китайцы приглашают украинский бизнес активнее участвовать в выставках.

После встречи с руководством области и Житомира представители Посольства посетят медицинский колледж в Новограде-Волынском, где передадут благотворительную помощь школам, больницам в виде оборудования и компьютерной техники.

Напомним, на территории Житомирской области успешно действуют 2 предприятия с китайским капиталом – ООО «Юнайтед Систем Администрейшн» (аренда недвижимого имущества) и ООО «Производственное предприятие «Валс» (производство строительных металлических конструкций). За январь-март 2017 года товарооборот области с КНР составил 4,4 млн долл. США.