Банки продают валюту по вчерашнему курсу

Средний курс покупки/продажи доллара в украинских банках сегодня, по сравнению с 4 марта, без изменений – 8,28/8,59 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки/продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня почти не изменился, по сравнению с 4 марта, и составил 10,34/10,96 грн. за евро.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине также мало отличается от вчерашнего – 0,2152/0,2523 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,34 грн./долл. – курс повысился на 0,6%, по сравнению с 4 марта; продают по 8,58 грн./долл. – курс почти не изменился.

Евро в столице покупают в среднем по 10,44 грн. (курс повысился на 0,8%, по сравнению с 4 марта), продают – по 10,96 грн. (на 0,6% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2146 грн. (курс незначительно повысился, по сравнению с 4 марта), продают – по 0,2542 грн. (дешевле на 1%).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,66735 грн., к российскому рублю – 0,21254 грн.