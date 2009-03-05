Депозиты открытые до 3 марта в банке “Надра” застрахованы

Вклады, осуществленные до 3 марта 2009 года в Банк “Надра”, то есть до того, как финансовое учреждение было переведено в статус временного участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подпадают под систему гарантирования вкладов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в четверг.

В соответствии с Законом "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц”, Фонд не возмещает гарантированную сумму по вкладам физических лиц в банке, переведенном в категорию временного участника Фонда, если эти вклады были привлечены им со времени получения сообщения о переводе его в категорию временного участника Фонда.

То есть, Фонд не гарантирует возвращения вкладов только по новым депозитам, привлеченным банком с 3 марта 2009 года (с даты получение Банком “Надра” сообщения от Фонда о переводе его из категории участников в категорию временных участников).

Кроме того, согласно разъяснениям юридической службы банка, депозиты в национальной и иностранной валюте, которые были оформлены до 3 марта 2009 года и будут пролонгированы клиентами на протяжении срока работы временной администрации в Банке «Надра», тоже подлежат возвращению Фондом, включая проценты. Это объясняется тем, что при пролонгации депозита не прекращаются депозитные правоотношения между банком и вкладчиком, не изменяется номер депозитного счета, а вклад остается на том же счете, что и раньше (Статья 1 и часть 2 Статьи 28 Закона Украины "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц”).

Как сообщал УНИАН, с 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на 1 год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 6 месяцев.