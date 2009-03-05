Банк России укрепляет рубль

Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 6 марта, составляет 35,8899 рубля, курс евро - 45,2572 рубля, сообщает РИА Новости.

Официальный курс доллара снизился по сравнению с курсом с 5 марта на 33,85 копейки, курс евро - на 9,71 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в среду составляет 40,11 рубля против 40,34 рубля в среду. Верхняя граница стоимости бивалютной корзины установлена Центробанком на уровне 41 рубль.