Коллекторы намерены подать иск на Минюст

Независимое коллекторское агентство намерено подать иск на Министерство юстиции относительно нанесения ущерба деловой репутации и чести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коллекторского агентства.

Агентство планирует подать иск в Киевский окружной административный суд в связи с заявлением министра юстиции Николая ОНИЩУКА о том, что привлечение банками коллекторских организаций для требования выполнения обязательств должниками по кредитным договорам возможно лишь при наличии письменного запроса или письменного разрешения должника на раскрытие банковской тайны.

В Минюсте убеждены, что при иных условиях такая деятельность нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и может квалифицироваться как преступление, предусмотренное, в частности, статьей 182 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьей 189 – за вымогательство, статьей 355 – за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Как сообщила начальник пресс-службы Независимого коллекторского агентства Елена ЯИЦКАЯ, в результате таких заявлений министра некоторые банки отсрочили сотрудничество с агентством.

Напомним, Минюст отменил решение о государственной регистрации пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 9 ноября 2006 года №428.

Указанной нормой предусматривалось, что банк имеет право предоставлять информацию частным лицам и организациям для обеспечения выполнения ими своих функций или предоставления услуг банку в соответствии с заключенными между этими лицами (организациями) и банком договорами. Обязательным условием предоставления информации было то, что предусмотренные договорами функции и услуги касаются основной деятельности банка.

В Министерстве юстиции было установлено, что применение вышеуказанной нормы приводит к расширению действующего законодательства в части установления права банка предоставлять информацию, которая фактически содержит банковскую тайну. Кроме того, норма противоречила Конституции Украины и статьям 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банковской тайной являются сведения о банковских счетах клиентов, в том числе о корреспондентских счетах банков, в Нацбанке, операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиентов, финансово-экономическое состояние клиентов, информация об организационно-правовой структуре юридического лица-клиента, ее руководителей, направлении деятельности, сведения о коммерческой деятельности клиентов, об отчетности отдельному банку, коды, которые используются банками для защиты информации.