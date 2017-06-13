Суд подтвердил осуществление НБУ надлежащего надзора за "Дельта Банком"

Апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление административного суда, которым иск о признании противоправной и незаконной бездеятельность регулятора по отношению к "Дельта Банку" был оставлен без рассмотрения.

Читайте такжеУбытки "Дельта Банка" за три года до банкротства превысили 42 миллиарда – Фонд гарантирования

"Суд в очередной раз подтвердил, что Национальный банк Украины осуществлял надлежащий надзор за выведенными с рынка неплатежеспособными банками", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

НБУ отметил, что в течение 2014-2017 годов Нацбанк выиграл 56 процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанных неплатежеспособными или ликвидированными. Еще 55 подобных дел сегодня находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.