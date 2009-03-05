НБУ готов покупать доллары по 7,7 грн.

Национальный банк Украины сегодня готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. Об этом говорится в телеграмме НБУ №38-012/1382 от 4 марта 2009 года, которая имеется в распоряжении УНИАН.

«Продажа долларов США осуществляется для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календаря платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март этого года», - говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,3100/8,400 грн./долл.