Межбанк: к 12:00 спрэд сужается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3100/8,4000, к 11:00 цены поднялись 8,3200/8,4050, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3200/8,3700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2330, а к 11:00 сузился спрэд 0,2295/0,2330, и к 12:00 цены составили 0,2300/0,2325. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,9525 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2614/15, а к 12:00 упали 0,2568/69. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,4800/10,5995, к 11:00 цены ушли вниз 10,4735/10,5865, и к 12:00 достигли уровня 10,4545/10,5235.