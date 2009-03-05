Международные резервы НБУ уменьшились

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте 2009 года снизились на 8,2%, или на 2,362 млрд. долл. - до 26,459 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль составил 12 млрд. 981,7 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 1 млрд. 729,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам февраля составил 2 млрд. 932,6 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 754 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 2 млрд. 178,6 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшились за прошлый месяц на 811,2 млн. долл. и на 27 февраля 2009 года составили 12 млрд. 233,4 млн. долл.

По данным НБУ, в январе 2009 года реальный эффективный курс (РЭОК) гривни повысился относительно декабря 2008 года на 4,8%. Это стало возможным за счет усиления номинального эффективного обменного курса гривни (3%) и превышения инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,8 п.п.). При этом укрепление гривни наблюдалось относительно российского и белорусского рублей, венгерского форинта, чешской кроны и польского злотого.