Собственные поступления Пенсионного фонда выросли на 25%

Собственные поступления Пенсионного фонда Украины в январе-мае 2017 года составили 58,6 миллиарда гривень, что на 14,5 миллиарда гривень, или на 24,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.

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"По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины за первые пять месяцев поступило 103,7 миллиарда гривень, а часть собственных поступлений составила 58,6 миллиарда гривень", - сказал Машкин.

По его словам, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) оказались больше, чем планировалось.

"Поступления части ЕСВ в Пенсионный фонд за пять месяцев 2017 года превысили на 8,4 миллиарда гривень плановый показатель", - сказал замглавы ПФ.

Как сообщал УНИАН, собственные доходы Пенсионного фонда должны в 2017 году составить 142 миллиардов гривень, включая отчисления ЕСВ в объеме 136,3 миллиарда гривень.