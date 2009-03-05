Тимошенко: НБУ должен ужесточить критерии рефинансирования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Национального банка Украины (НБУ) ужесточить процедуру рефинансирования банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в ходе совещания в Кабинете Министров после выступления исполнительного директора по вопросам банковского надзора НБУ Василия ПАСИЧНИКА.

«Я прошу вас – изучите опыт Европейского Союза: там никогда в жизни ни копейки банку не дадут, если не прослеживать ее до последнего пункта, где она осела. Если она не пошла на возврат, во-первых, депозитов, во-вторых, на реальную экономику…», - отметила она.

По данным В.ПАСИЧНИКА, на сегодня рефинансирование банков составило 70 млрд. грн.

«То, что 70 млрд. грн. ушло, у меня вызывает только отчаяние, потому что собственники банков нашли модели «кинуть» этот банк и вывести эти 70 млрд. Да они Богу молятся сегодня на кризис, потому что они никогда бы в жизни за такие деньги свой банк не продали», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, она может назвать 10 банков, которые вообще не имеют клиентов, а являются так называемыми «конвертационными центрами», пунктом для отмывания денежных средств, которые получили финансирование».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо выписать четкие требования для предоставления финансирования. В частности, она привела пример Европейского Союза – Францию, где рефинансирование предоставляется только тем банкам, которые подпадают под 60 пунктов требований.

«Я знаю, как действуют сегодня в ЕС, и когда я смотрю, что одному банку 7 млрд. грн. начисляется, и с них не поступает даже одной сотой людям, которые там сидят, ну меня просто на куски разрывает от возмущения», - сказала премьер-министр.

Она также отметила, что считает, что «неправильное рефинансирование» привело к падению курса гривни.

«То, что гривня рухнула, это последствия того, что первые 40 млрд., которые вывалили, они пошли на валютный рынок», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НБУ установил с февраля дополнительные условия предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.

НБУ с начала 2009 года предоставил коммерческим банкам рефинансирование в объеме 8 млрд. грн., а рефинансирование на общую сумму 7 млрд. грн. в данный момент проходит соответствующее оформление.