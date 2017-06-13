Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,99 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2599,5212 (13 июня – 2607,0702)

100 EUR – 2915,8829 (13 июня – 2925,3935)

10 RUR – 4,5678 (13 июня – 4,5736)

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Как сообщает УНИАН, 13 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,99/26,01 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1269/29,1494 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9952 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 448 сделок на сумму 258,68 миллиона долларов.