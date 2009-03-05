НБУ снизил минимальную сумму заявки для участия в спецаукционах

Национальный банк Украины (НБУ) снизил минимальную сумму заявки для участия 6 марта 2009 года в спецаукционе по продаже долларов США за гривни с 200 тыс. дол. до 50 тыс. дол.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-421/1334-3259 от 5 марта т.г.

Согласно предоставленной информации, валюта будет продаваться с целью удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Заявки должны быть поданы до 12.00 по киевскому времени в день проведения аукциона.

100% денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должно быть перечислено на счет Национального банка Украины до 18.00 5 марта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, на первых двух спецаукционах, которые состоялись 27 февраля и 4 марта т.г. НБУ реализовал банкам 95,56 млн. долл.