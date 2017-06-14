Ахметову принадлежат 3 из 7 компаний, получивших от ДФС рассрочки в 2017 году

Государственная фискальная служба предоставляла налоговую рассрочку в 2017 году преимущественно компаниям Ахметова, пишет Экономическая правда.

Об этом стало известно из ответа на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского. ДФС предоставила список компаний, которые с 1 января 2017 до 1 июля 2017 года получали рассрочке налоговых платежей.

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3 из 7 выше указанных компаний (ООО "ДТЭК Свердлоантрацит", ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", ПАО "Киевэнерго") принадлежат Ахметову. Сейчас ООО "ДТЭК Свердлоантрацит" находится на неподконтрольной территории.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому, первому заместителю секретаря СНБОУ.

Почетным президентом ПАО "Концерн АВЭК и КО" является бывший депутат Александр Фельдман.

"Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом", как известно, является государственным предприятием.

Напомним, депутат Александр Онищенко разыскивается за то что, его компании, по мнению правоохранителей, незаконно получали рассрочку. Экс-глава ДФС Роман Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона.