Банк Англии снизил ставку до рекордного минимума

Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 0,50% годовых с 1,00% и объявил о начале программы выкупа активов на 75 млрд. фунтов стерлингов, передает Reuters cо ссылкой на сообщение британского Центробанка.

Решение банка о снижении ставки совпало с прогнозом большинства аналитиков.

В сообщении британского Центробанка говорится, что чрезвычайно низкий уровень ключевой ставки может оказать контрпродуктивное воздействие на ряд финансовых рынков и банковское кредитование.

С другой стороны, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии считает, что само по себе снижение ключевой ставки не исключает риск невыполнения инфляционного ориентира на уровне 2% в год. Поэтому Центробанк решил предпринять дополнительные шаги с целью увеличения денежной массы и стимулирования расходов, так, чтобы они соответствовали инфляционным ориентирам в среднесрочной перспективе.

Для этого Банк Англии профинансирует выкуп активов на сумму 75 млрд. фунтов стерлингов. В частности, на вторичном рынке будут выкупаться средне- и долгосрочные гособлигации. Центробанк предполагает, что именно на них придется основной объем выкупа активов в ближайшие три месяца.