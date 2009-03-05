Стабилизация экономики зависит от выполнения рекомендаций МВФ

Стабилизация экономической ситуации в Украине зависит не столько от получения второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), сколько от возобновления реализации одобренного МВФ плана антикризисных мероприятий.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО.

«Эта стабильность не столько связана с финансовыми средствами от этого второго транша, сколько с тем, что есть программа, которая на самом деле обеспечивает стабилизацию макроэкономической ситуации, ожиданий, связанных с валютным курсом, с инфляцией, экономической деятельностью. То есть программа, которая будет поддержана МВФ, а соответственно, будет способствовать привлечению дополнительных средств от Всемирного банка и других организаций», - сказал И.ШУМИЛО.

Он отметил, что Украине на сегодня так и не удалось приступить к реализации плана действий по борьбе с последствиями кризиса, утвержденного еще в октябре. И таким образом, на текущий момент Украине не сколько важно получить финансовую поддержку, сколько обеспечить четкое выполнение антикризисных мероприятий всеми органами власти.

«Фундаментальным является возобновление программы как фундаментального плана действий, о котором все говорят, но который, к сожалению, не имплементирован. Национальный банк имплементировал, и то, что возможно и что согласовано Президентом, премьером, председателем Национального банка еще в октябре, переведено в наши внутренние документы. Есть постановления Нацбанка, которые все пункты этого меморандума переводят в наши практические шаги и действия, – подчеркнул исполнительный директор НБУ. – К сожалению, отсутствие такого имплементированного плана на государственном уровне для других органов власти, которые принимали участие, создало эту проблему прерывания, и именно конкретные действия необходимы для возобновления совместной деятельности с МВФ».

Отвечая на вопрос относительно способности Нацбанка поддерживать стабильность курса национальной валюты с учетом текущей ситуации с получением Украиной второго транша кредита МВФ (вероятно, получение Украиной второго транша кредита МВФ можно ожидать не раньше апреля-мая - УНИАН), И.ШУМИЛО отметил, что сегодня Нацбанку это под силу.

Он подчеркнул, что сейчас наблюдается увеличение валютных поступлений в страну, кроме того, принятые НБУ меры по уменьшению спроса на валюту со стороны населения, в частности возможность приобретения валюты по курсу интервенций НБУ, должны дать ожидаемый эффект, что в свою очередь снизит давление на курс.