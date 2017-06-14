Новые санкции США больше всего ударят по российским банкам

Американские сенаторы обнародовали проект поправок, вводящих новые экономические ограничения против России. В законопроект внесено положение, которое не позволит президенту Штатов Дональду Трампу отменять новую инициативу. Больше всего законопроект ударит по российским банкам, находящимся под санкциями, пишет "Газета RU".

В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам запрещается совершать финансовые сделки с банками на срок, превышающий более 14 дней, а кредит для российских энергетиков не должен превышать 30 дней.

Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.

«Директива запрещает реализацию американцами или находящимися в США людьми каких бы то ни было трансанкций, предоставления финансирования и других сделок с новым долгом сроком погашения более 14 дней или нового капитала», — указывается в документе.

При этом в настоящее время американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более 90 дней. Все остальные трансакции с ними разрешены. Таким образом, американские инвесторы теперь смогут кредитовать российские финансовые учреждения лишь на небольшой период.

Как сообщил в декабре 2015 года Минфин США, под санкции США попал ряд филиалов Сбербанка, ВТБ, а также другие банки. В черном списке оказались «Сбербанк-Капитал», Sberbank Europe, «Сбербанк Финанс», «Сбербанк-страхование», Sberbank investments, «Сбербанк Лизинг», а также «дочки» Сбербанка в Беларуси, Украине, Казахстане, Швейцарии, «дочки» ВТБ в Казахстане, Армении, Австрии, Беларуси, Украине, ВТБ24, «ВТБ-страхование», «ВТБ Лизинг», Новикомбанк, Инресбанк, Мособлбанк, а также банки Крыма — Генбанк, «Верхневолжский» и Крайинвестбанк.

Как комментировали тогда банкиры, санкции не оказали значительного влияния на их деятельность. Глава Сбербанка Герман Греф ранее прогнозировал, что санкции окажут влияние на Россию, но не в экономическом, а в политическом плане.

«Думаю, что будет не очень драматическое влияние новых санкций против банков — с учетом того, что уже действует ограничение, и разница в сроках три месяца или две недели в этом контексте не такая значимая на самом деле. Российские банки уже адаптировались к такому режиму», — прокомментировал «Газете.Ru» Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового агентства.

Как сообщал УНИАН, сенаторы США согласовали законопроект, который предусматривает новые санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы в США, в то же время законодательно закрепляя и нынешние санкции за агрессию России в Украине.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий из комитета по международным отношениям и банковского комитета согласились с поправкой, которая будет добавляться к законопроекту о санкциях в отношении Ирана, который также наложит на Россию новые санкции из-за нарушения прав человека и предоставления оружия правительству президента Сирии Башара аль-Асада.

Что касается санкций, связанных с выборами, то они затронут «лица, которые осуществляют злонамеренную киберактивность от имени правительства России», говорится в кратком пояснении к законопроекту.

Двухпартийная поправка также предусматривает применение существующих санкций, которые были введены согласно президентскому указу, при условии, что Конгресс сможет рассмотреть и потенциально заблокировать любые попытки Белого дома смягчить такие санкции в отношении России.