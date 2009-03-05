Средневзвешенный курс 4 марта составил 7,9684 грн./долл.

Средневзвешенный курс покупки доллара США за гривню, который сформировался по итогам торгов на валютном межбанке в среду, 4 марта, составил 7,9684 грн./долл. (во вторник,3 марта, он был на уровне 7,9864 грн./долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации дилеров, котировки на покупку валюты на протяжении дня были на уровне 8,3-8,4 грн./долл.

Ранее представители Нацбанка неоднократно заявляли, что котировки не отображают реальной ситуации на валютном межбанке, и в их значении присутствует спекулятивная составляющая. По мнению НБУ, некоторые торговцы, с целью дестабилизировать ситуацию на рынке и увеличить его волатильность, выставляют заявки на покупку незначительных сумм валюты по завышенному курсу.

В связи с этим, Нацбанк с 19 февраля принял решение обнародовать на своем сайте информацию о средневзвешенном курсе покупки доллара США за гривню (он рассчитывается, исходя из реально заключенных сделок).

Как сообщалось, вчера НБУ в направленной банкам телеграмме сообщил, что будет ежедневно предоставлять банкам информацию о средневзвешенном курсе купли-продажи доллара США, евро, английских фунтов стерлингов и российских рублей на межбанковском валютном рынке Украины за текущий день, и рекомендует использовать его как ориентир в работе финансовых учреждений.

Ранее Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту из резервов тем банкам, которые будут продавать СКВ по завышенному, спекулятивному курсу.