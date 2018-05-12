Надбавка к пошлине на импорт - приказано быть бедным?

Цепная реакция подорожания импортных товаров в результате введения 13-процентной надбавки к пошлине на некритический импорт уже в ближайшей перспективе еще больше облегчит кошельки рядового украинца. На фоне неопределенного курса доллара и падающей со скоростью звука платежеспособности украинцев последствия сведутся, скорее всего, к тому, что денег у населения будет хватать исключительно на пропитание и минимальное одевание. Причем, преимущественно продукцией отечественного производства. Все остальные ставшие привычными "элементы роскошной жизни" - власть посчитала архитектурным излишеством для скромного быта маленького украинца.

Не меньший по силе рикошет от нововведения почувствуют на себе и диллеры, ритейлеры и прочие представители профессий с замысловатыми иностранными названиями. Не нужно быть семи пядей во лбу: товар дорожает - продажи сокращаются - прибыли падают.

Тем не менее, кризис вдохновляет высшие чины на новые и новые идеи по выходу из тупика. Некоторые из таких новаций - например, 13-процентная надбавка - применяют в тестовом режиме на украинцах по принципу «авось сойдет». Но жизнь показывает, что далеко не все «проходит».

Попытаемся разобраться, как обстоит дело с новыми таможенными надбавками, которые для импортеров стали яблоком раздора, а для оппонентов «новинки» – неиссякаемой темой для критики. С подачи авторов идеи намерение благое, но вот свернет ли страну с дороги в ад?

Ряд экспертов указывают на то, что благодаря нововведению выровняется платежный баланс Украины, что позволит ей выйти из экономической комы. Их оппоненты подчеркивают отрицательные стороны медали - несоблюдение норм ВТО, снижение платежеспособности населения, уже всем поднадоевший плавающий курс доллара, который непосредственно влияет на стоимость иностранных товаров. Споры продолжаются, и их порождают, в частности, «подводные течения» нашего законодательства.

Подорожают и хлеб, и зрелища

В Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», который вступит в силу 6 марта, указано, что под 13-процентную надбавку к ввозной пошлине попадут товары некритического импорта. Однако, в украинском законодательстве не определены товары критического импорта. Последний список критического импорта правительство утверждало в 1999 году, а затем отменило в 2000 г. Тогда в этом перечне числились нефть, газ, химпродукция, живые куры, рыба для кормежки меховых зверей, какао-бобы, соя, каменный уголь, кокс, полиэтилен, меховое сырье, комбайны зерновые, газоногенераторы. Новый список нужно утвердить. И тут Верховная Рада, видно, доверяя только себе любимой, решила оставить это право за собой.

Товары продуктовой группы, которые не относятся к критическому импорту (учитывая список 1999 года) и на которые будет распространяться повышение пошлины, это - говядина, свинина, мясные субпродукты, рыбные отходы, яблоки, груши, айва, колбасы, мясные консервы, рыба, икра, моллюски, лактоза, тростниковый и свекольный сахар, виноградные вина, вермут, этиловый спирт.

При этом стоит отметить, что с поставщиками импортных продовольственных товаров отслеживается интересная ситуация. Например, мясо птицы не попало в список критического импорта, хотя украинские производители испытывают переизбыток его производства.

Из товаров непродуктовой группы на 13% повысится ставка ввозной пошлины на каменный уголь, кожаную и меховую одежду, ковры, ткань, кирпичи, холодильники, двигатели, кухонные плиты, легковой, грузовой и пассажирский транспорт.

Как считают аналитики компании Astrum Investment Management, 13-процентная надбавка после уплаты НДС вызовет подорожание импортных товаров на границе на 15,6%, однако необязательно приведет к пропорциональному росту розничных цен. Отпускные цены на товары устанавливает продавец, а в условиях финансового кризиса и падения реальных доходов населения повышение цен приведет к еще большему снижению спроса на импортные товары. Поэтому, продавцы, будем надеяться, скорее всего, пожертвуют частью своей рентабельности, чтобы снизить рост цен.

Надеяться на лучшее нужно. Но, на сегодняшний день в условиях девальвации национальной валюты по отношению к доллару более чем на 50% в 4 квартале 2008 г. импортные товары уже значительно подорожали, а дополнительное увеличение их цены из-за введения надбавки лишь усилит тенденцию перехода украинских потребителей на более дешевые отечественные товары-аналоги.

Требуется бытовая техника?..

Под большим вопросом «жизнь» иностранной бытовой техники в Украине – ведь соотечественники и так уже урезали планы по ее покупке из-за роста курса доллара, безработицы и других проблем, которые не перестает практически ежедневно подкидывать кризис. По словам исполнительного директора одной из компаний, распространяющей в Украине быттехнику и электронику, введение новой пошлины непосредственно повлияет на подорожание ввезенных после 5 марта в страну фенов, чайников, утюгов, холодильников, микроволновых печей, плит, духовок, нагревателых приборов и пр. Так как дополнительная пошлина составляет 13%, соответственно, сумма платежей на таможне вырастет на 15,6% (с учетом пропорционально увеличенного НДС). Однако на некоторое время на складах хватит запасов быттехники, завезенной по старым ценам. При этом значительным по своему влиянию на рост стоимости товаров будет фактор изменения курса гривни, который на сегодня никто не берется прогнозировать. Но, при планах на дешевую покупку с учетом того, что Украина сама производит бытовую технику, к примеру, тот же «Норд», стоит помнить – кризис разгулялся во всю прыть, он не позволяет отечественным предприятиям не то, чтобы модернизировать производство, но и платить заработные платы работникам, вынуждает сокращать штаты, а порой останавливать производства. Поэтому не факт, что наши заводы останутся с жировым запасом и стойким иммунитетом на более качественный импортный товар.

Свои подсчеты сделал и председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко – «если товар стоил 50 тыс. грн., то при применении ставки пошлины 13% плюс НДС плата на таможне может составить 26 тыс. грн.». Его резюме - для бизнеса это серьезный вызов.

Почем авто

Еще одна немаловажная составляющая цивилизованного общества – автопром. Именно он один из первых прочувствовал на себе кризис, после удара которого находится на грани дефолта. Аналитики Astrum Investment Management подчеркивают, что «конечная цена автомобиля формируется, исходя из таможенной стоимости транспортного средства, таможенного сбора, акциза, на которые начисляется НДС и маржи автосалона. При прочих неизменных величинах увеличение ставки таможенного сбора на 13% приведет к увеличению цены авто на 10-12%, в зависимости от таможенной стоимости автомобиля и величины акцизного сбора». По мнению экспертов компании, на почти «мертвом» рынке новых автомобилей в Украине импортеры уже максимально уменьшили свои маржи и издержки, чтобы сбить цену и активизировать продажи на фоне девальвации гривни. Дальнейшее уменьшение маржи сделает этот бизнес невыгодным. Так, ожидать от них влияния на цену автомобиля не приходится.

По их мнению, стоит ожидать действий зарубежных производителей авто, а именно их готовности снижать отпускную стоимость транспортного средства. На фоне падения рынка автомобилей в Европе и заполненных складов зарубежных автопроизводителей, скорее всего, они согласятся на уменьшение отпускной стоимости. В результате, стоимость автомобилей в Украине может вырасти всего на 3-5%.

«Кроме того, увеличение пошлины на 13% вернет привлекательность крупноузловой сборки автомобилей в Украине. При 5% пошлине на ввоз комплектующих, маржа таких предприятий может быть на 13-15% больше, по сравнению с импортерами готовых автомобилей при одинаковой стоимости предлагаемого ими авто. Таким образом, чтобы отвоевать долю на украинском рынке, производители автомобилей крупноузловой сборки на территории Украины могут предлагать авто дешевле, по сравнению с импортерами готового транспортного средства», - отмечают аналитики Astrum.

Импортеры автомобилей подчеркивают, что авто в Украину во время действия 13-процентной надбавки к пошлине будут ввозить с территории России, с которой у нас действует зона свободной торговли. И обещают, что этим будет нивелирован данный закон – поступления в бюджет будут минимальными. Угроз автомобилистов не боятся таможенники. В частности, Анатолий Макаренко не считает, что импортеры ринутся в Россию, поскольку это не будет для них эффективным вояжем.

День сурка

Таможенники и налоговики нашли другие «положительные» моменты в нововведении. Похоже, они вернут нас во вчерашний день, заставят пережить его снова. Они прогнозируют активизацию «черных» и «серых» схем контрабандного импорта. И не мудрено - когда предпринимателю-импортеру «перекрывают» бизнес, он будет пытаться выжить.

Налоговики считают, что в Украине активную деятельность развернут конвертационные центры. «При увеличении потока контрабанды ее надо легализовать. Для этого обращаются к конвертационным центрам, которые помогают узаконить нелегально ввезенный товар и продать его», – отмечает директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь Стельмахович. Между тем, стоимость услуг конвертационных центров, по данным ГНАУ, увеличилась с начала года с 3-4% до 8%, а это свидетельствует о том, что к таким услугам прибегает все больше и больше бизнесменов.

Заместитель министра экономики Валерий Пятницкий прогнозирует переформатирование товарных потоков через Россию и Беларусь после введения 13% надбавки к пошлине на импорт. Он не исключает реэкспорт продукции через страны, с которыми Украина имеет договора о свободной торговле. Также он не исключает рост теневого рынка. «Если дорого платить, идут куда? В тень!», – пояснил он. Но, по его мнению, единственное, что защищает Украину, так это девальвация национальной валюты - «просто невыгодно везти импорт».

ВТО озадачена

Есть и еще одна составляющая. В результате вступления Украины в ВТО были либерализированы таможенные пошлины. Например, наиболее ощутимы ставки по группе «Продовольственные товары и напитки», согласно которым средневзвешенная ставка ввозной пошлины снизилась с 17,3% в 2008 году до 5% в текущем году. В Минэкономики уверены, что новые надбавки к пошлине не понравятся ВТО, несмотря на необходимость поддержки национального производителя. Кроме того, в ведомстве считают, что эффективность действия закона, с точки зрения решения проблемы платежного баланса, будет нивелирована. Министерство отмечает, что введение в одностороннем порядке на некоторые товары временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины не согласовывается с обязательствами, взятыми на себя Украиной при вступлении во Всемирную торговую организацию. Там ожидают негативную реакцию стран – основных партнеров Украины во внешней торговле и как следствие – применение ими адекватного увеличения ввозной пошлины на товары украинского производства.

Между тем, статья XII Генерального соглашения по тарифам и товарам 1994 года относительно платежного баланса не содержит положений относительно возможности применения странами – членами ВТО надбавок к действующим ставкам, а предусматривает ограничение количества или стоимости товара, разрешенного к импорту, с целью поддержки внешнего финансового состояния и равновесия платежного баланса.

Разделяет опасения на счет ВТО и Пятницкий. У него сейчас «голова болит, как представлять позицию Украины». По его словам, аналогичные меры применил только Эквадор, но предварительно использовал все механизмы согласования. Ряд стран пытался использовать этот принцип, но затем отказывался от затеи. В Украине, к сожалению, анализ соответствия международным обязательствам откинут на задний план. Он также отметил, что Украина сообщила ВТО о нововведениях. Официальная реакция будет известна в мае, но консультации продолжаются.

Взвесив все за и против, приходишь к мнению - в ближайшие полгода рост цен снова испробует на прочность платежеспособность украинцев. А может и не полгода. Если платежный баланс Украины не будет вести себя так, как ожидает руководство страны, то действие 13-процентной надбавки может быть продлено еще на полгода. Поживем - увидим…

Юлия Главацкая (УНИАН)