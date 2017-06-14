Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на три года вперед

Кабинет министров впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.

Читайте такжеГосбюджет выполнен с профицитом в почти 20 миллиардов

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Мы решили изменить сам подход, перейти на среднесрочное бюджетное планирование. Это значит, что план будет как минимум на три года - 2018, 2019 и 2020 годы, где мы четко определяем, какие экономические показатели у нас на три года, какие будут бюджеты и какие у нас есть приоритеты в стране. Мы закладываем последовательный рост экономики - 2% (в 2017 году - УНИАН), 3%, 4%, 5%», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя постановление.

В свою очередь, министр финансов Александр Данилюк отметил, что резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП. При этом резолюция базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме. Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

При этом на дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.

«Позитивный эффект должен почувствовать каждый гражданин. Принятие бюджетной резолюции позволит обеспечить последовательность в формировании бюджетной политики на следующие три года, а также эффективность использования государственных средства», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Ранее, 17 марта, первый замминистра финансов Оксана Маркарова поясняла, что принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс о трехлетнем бюджетном планировании позволит сдвинуть сроки подачи бюджетной резолюции на 2017 год с апреля на июнь, однако срок разработки самого бюджета остается неизменным - до 15 сентября.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, правительство должно подать проект бюджетной резолюции на будущий год не позднее середины апреля, а в целом документ должен быть утвержден в первой половине года. Однако в феврале Кабмин принял новую стратегию управления госфинансами, которая предполагает макроэкономическое планирование и прогнозирование развития государства на период 3-5 лет.