Тимошенко: "Правительство бастует против НБУ”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает разработать действенный механизм рефинансирования коммерческих банков.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявила сегодня во время совещания.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что на сегодняшний день банки рефинансируются на более 45 млрд. грн., целесообразность использования которых проверить невозможно, ведь правительство не имеет на это законного права.

Премьер добавила, что эти средства банки получили без каких-либо условий относительно их направления на решение вопросов граждан и реального сектора экономики.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для действенного рефинансирования коммерческих банков необходимо составить реестр граждан, которые, закладывая квартиры, брали кредиты для бизнеса, и проводить рефинансирование по этому реестру.

Глава правительства удивлена позицией Национального банка Украины, который не применяет необходимые механизмы в этом направлении. „Инструмент существует, им нужно просто правильно пользоваться”, - сказала она.

Премьер-министр отметила, что правительство также заинтересовано в пролонгации кредитов малому и среднему бизнесу, ведь „малый и средний бизнес – основа экономики страны”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что нестабильная валютно-курсовая политика и завышенные кредитные ставки могут уничтожить малый и средний бизнес: „Потому правительство и бастует против НБУ”.