Средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривень - Гройсман

Средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«Мы прогнозируем, что в этом году средняя заработная плата составит 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе - 10 тыс. грн», - сказал премьер.

По словам премьера, повышение уровня жизни граждан является ключевой задачей украинского правительства.

«Европейская интеграция - это в первую очередь европейский уровень жизни, который мы должны обеспечить для украинцев», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%.

При этом в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6659 грн, что на 1,4% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 36% больше, чем в апреле 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата к концу 2017 года вырастет на 37% - до 7100 грн.