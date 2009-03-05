Межбанк: доллар снова начал расти

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3100/8,4000, к 11:00 цены поднялись до 8,3200/8,4050, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3200/8,3700 грн./долл. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,3500/8,4500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2290/0,2330, а к 11:00 сузился спрэд 0,2295/0,2330, и к 12:00 цены установились на уровне 0,2300/0,2325. К закрытию торгов цены повысились до 0,2310/0,2335. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,9200 (-0,2400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2614/15, а к 12:00 упали до 0,2556/57. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4800/10,5995, к 11:00 цены ушли вниз - 10,4735/10,5865, и к 12:00 достигли следующих значений - 10,4545/10,5235. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH устремились вверх до 10,4820/10,6135.