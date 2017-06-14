Госстат рассказал, где в Украине наибольшая инфляция

13:27, 14 июня 2017
Финансы
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Наибольшая инфляция в мае зафиксирована в Харьковской области, наименьшая - во Львовской, Житомирской, Сумской и Ивано-Франсковской областях.

REUTERS

Наибольший уровень инфляции в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, зафиксирован в Харьковской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, инфляция в Харьковской области в мае составила 1,9%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в мае зафиксирована во Львовской области на уровне 0,8%, Житомирской области – 0,9%, Сумской и Ивано-Франсковской областях – 1%.

В мае продукты питания больше всего подорожали в Харьковской области – на 3,7%, алкогольные напитки – в Закарпатской области (на 4,5%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

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