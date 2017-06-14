Данилюк рассказал, из чего состоит госдолг Украины и на каком он уровне
14:01, 14 июня 2017Финансы
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Министр финансов отметил, что госдолг Украины на 70% состоит из валютных займов и достигает 66,8% ВВП.
Иллюстрация REUTERS
Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы, сообщил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства в среду.
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"У нас очень большой размер государственного долга - 66,8% ВВП… Доля валютных займов составляет 70%", - сказал Данилюк.
Как сообщал УНИАН, правительство планирует до 2020 года сократить государственный долг до 55% ВВП.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, – до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.
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