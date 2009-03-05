Горбаль: ситуация с финансами требует более решительных действий

Член Совета Национального банка Украины, народный депутат Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов) заявляет о необходимости внеочередного заседания Совета НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГОРБАЛЬ сообщил сегодня в Кабинете министров Украины.

«Я думаю, что на следующей неделе мы будем даже требовать собрать внеочередное заседание Совета НБУ в виду того, что ситуация в финансовой сфере требует более решительных действий», сказал он.

Он напомнил, что заседание Совета НБУ созывается либо по инициативе главы Совета Петра ПОРОШЕНКО, либо по требованию членов Совета.