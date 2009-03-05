Временная администрация в ПИБ будет выведена

Временная администрация в «Проминвестбанке» будет выведена в конце следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции временный администратор «Проминвестбанка», заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК.

По его словам, за время работы в банке временной администрации восстановлена платежеспособность финансового учреждения, сокращены его расходы, а также уменьшена сеть на 53 убыточных отделения.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.