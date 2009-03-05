Кабмин назначил Суслова главой Госфинуслуг

Кабинет министров Украины назначил Виктора СУСЛОВА руководителем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, В.СУСЛОВ уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.

7 июня 2006 года Кабмин назначил Валерия АЛЕШИНА председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.