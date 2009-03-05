Госорганы безосновательно обвиняют банковскую сферу

Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО выразил протест против “безосновательных публичных обвинений банковской сферы со стороны государственных органов”. Об этом идет речь в пресс-релизе АУБ, обнародованном в четверг.

Как сообщалось 2 марта, Государственная налоговая администрация Украины заявила, что в течение 2008 года украинские банки приобрели почти 17,5 млрд. долл. США с целью незаконного выведения валюты за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке.

Кроме того, 3 марта начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что Служба безопасности Украины начала проверку ряда банков, которые спекулируют на курсе валют.

“Какие есть основания для подобных заявлений со стороны государственных органов? Уже есть решение суда? Уже наказаны “виновные”? - Нет. Тогда почему появились эти “официальные” сообщения?”, - задал вопрос А.СУГОНЯКО.

В АУБ отмечают необходимость стабилизации обменного курса, как одного из первоочередных антикризисных заданий государства. “Его решение “полицейскими” методами через наказания отдельных банков, которые, работая в пределах действующих нормативных актов (Постановление НБУ от 10.08.05 г. № 281), осуществляли операции по купле/продаже иностранной валюты по курсу, определенным клиентами, невозможно”, - говорится в сообщении.

В Ассоциации считают, что реальной стабилизации состояния валютного рынка в Украине можно достичь лишь через внедрение комплекса законодательных и регуляторных мероприятий, среди которых: введение обязательной продажи части экспортной выручки; сокращение сроков расчетов по внешнеэкономическим договорам; изменение порядка торговли иностранной валютой на межбанковском валютном рынке, в частности, приоритетное удовлетворение по курсу интервенций НБУ заявок на покупку валюты для погашения кредитной задолженности и приобретения товаров критического импорта.