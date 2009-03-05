Председателем Правления ПИБ назначен Башкиров

Председателем Правления «Проминвестбанка» назначен Виктор БАШКИРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил временный администратор «Проминвестбанка», заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такое решение было принято акционерами банка сегодня.

До назначения на указанную должность В.БАШКИРОВ был топ-менеджером в российском «Альфа-банке», а также в сингапурском инвестиционном фонде.

Как сообщил журналистам сам В.БАШКИРОВ, планируется, что Правление и Наблюдательный совет банка будут сформированы на протяжении двух-трех недель.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн. ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.