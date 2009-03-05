”Киевгаз” будет судиться с банком ”Киев”

Деньги, недополученные от банка «Киев» за потребленный газ, «Киевгаз» будет возвращать через суд. В компании подсчитали: за последние два месяца сумма перечислений из Главного информационно-вычислительного центра составила 20-30 тыс. грн. вместо необходимой около миллиона. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Киевгаз».

«Хотя точную цифру судебного иска к банку «Киев» предприятие пока назвать не может», - сказала руководитель пресс-службы «Киевгаза» Оксана ШЕВЧЕНКО. На платежных квитанциях, которые «Киевгаз» получил из ГИВЦ, название банка и реквизиты не указаны. Сейчас «Киевгаз» обратился в ГИВЦ с просьбой предоставить необходимую информацию для исчисления точной суммы недополученных денег именно от банка «Киев».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что с 13 января по 9 февраля банк «Киев» не перечислил на счет КП ГИВЦ 3,6 млн. грн., которые киевляне заплатили за коммунальные услуги, а «направил их на погашение собственных кредитных обязательств». Как следствие, компании «Киевгаз», «Киевэнерго» и «Киевводоканал» не получили соответствующие средства, отметили в газовой компании.

Но недополученные деньги за потребленный газ от банка «Киев» не единственная причина желания «Киевгаза» судиться с данным финансовым учреждением. По словам О.ШЕВЧЕНКО, сегодня предприятие не может снять со счета банка 500 тыс. грн. депозита. Хотя, в соответствии с заключенным договором, деньги компании лежат в банке «Киев» на условиях свободного пополнения и снятия.

"Кроме того, «Киевгаз» имеет прямые платежи по потребленный газ через банк «Киев». Финансовое учреждение в настоящее время не выполняет своих обязательств. Поэтому, кроме 500 тыс. грн. депозита, на текущем счете банка осело еще и 394 тыс. грн., которые уже давно определены платежами. Но банк «Киев» нашим партнерам эти деньги не отправляет, на платежные документы не реагирует", - сообщили в пресс-службе ОАО «Киевгаз».