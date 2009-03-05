МВФ и ЕС помогут Украине избежать дефолта

Международный валютный фонд и Евросоюз помогут Украине избежать дефолта по суверенному долгу, отмечается в аналитическом отчете инвестиционного банка Nomura International.

По мнению аналитиков, «МВФ и ЕС сделают все возможное, чтобы избежать «заражения» развивающейся Европы в случае краха Украины. К сожалению, эта точка зрения мало связана с верой в то, что Украина в состоянии сформировать единый политический фронт, необходимый для преодоления серьезных экономических проблем, стоящих перед правительством. Несмотря ни на что, мы надеемся, что Украина и МВФ смогут найти совместное решение для основной преграды в их переговорах, которой является дефицит бюджета. Данная точка зрения является серьезным аргументом против дефолта Украины по ее национальному долгу».

В отчете отмечается, что «программа МВФ, анонсированная в октябре, несколько стабилизировала ситуацию в Украине. Однако многое указывает на то, что некоторые условия этой программы дают почву для противоречий между Украиной и МВФ. Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал бюджет с заложенным в него 3% дефицитом бюджета, в то время как программа МВФ предусматривает сбалансированный бюджет. Это несоответствие вызывает беспокойство вследствие того, что Украина будет вынуждена внести серьезные изменения в бюджет, чтобы соответствовать требованиям МВФ. Кроме того, в связи с недавним ростом цены на российский газ на более чем 100% мы полагаем, что Украине будет весьма сложно обеспечить запланированный валютный запас».

По мнению аналитиков, «в нормальных условиях столь значительные расхождения во взглядах МВФ и члена организации вызвали бы либо аннулирование программы вследствие невыполнения ключевого требования, либо страна должна была бы отказаться от программы в связи с независящими от нее обстоятельствами. Второй вариант крайне маловероятен в настоящих условиях, поскольку программа МВФ является последним оставшимся средством поддержки украинской экономики».

Эта мысль получила подтверждение в бюллетене МВФ, изданном после последнего посещения Украины представителями МВФ 6 февраля 2009 года. МВФ не высказал ни малейшей заинтересованности в ухудшении отношений с Украиной, более того, похвалил ее за «существенный прогресс... в бюджетной, финансовой и валютной политике...». Для любого, понимающего язык МВФ, данные высказывания означают заинтересованность МВФ в поддержке украинской экономики любой ценой, включая поправки к условиям программы Фонда.

По мнению аналитиков, еще более важно то, что вероятное фиаско программы МВФ может потенциально вызвать гибельные и заразные последствия для развивающейся Европы, что последнее время привлекает все большее внимание в плане ее способности выдержать финансовый шторм, вызванный мировым кризисом. Опасения, что сочетание быстро обваливающейся экономики и роста безработицы может вызвать социальную нестабильность в обществе, могут только усилиться возможным крахом украинской экономической системы. «По нашему мнению, МВФ делает очень высокую ставку на то, чтобы не допустить распространения взрывоопасного кризиса по всей развивающейся Европе. Исходя из этой точки зрения, мы полагаем, что МВФ и Евросоюз ставят приоритетной задачей поддержку украинской экономики», – считают эксперты.

Как прогнозируют аналитики, Украина и МВФ смогут договориться о пересмотренной программе помощи. «Мы также верим, что Президент и премьер-министр выступят перед МВФ как единая сила в надежде обеспечить необходимое финансирование экономики в 2009 году. При таком развитии событий мы считаем крайне маловероятным дефолт Украины по своим государственным обязательствам. В то же время, в случае принятия поправок, новая программа будет ключевым фактором на пути Украины к восстановлению экономики в ближайшие годы. Как ни парадоксально, мы считаем, что тяжелые экономические времена, выпавшие на долю развивающейся Европы и всего мира, являются неприятностями, которые, тем не менее, приведут к положительным последствиям для Украины», – заключили аналитики.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель ВР Владимир ЛИТВИН договорились подготовить совместный документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

2 марта В.ЮЩЕНКО по итогам совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики заявил, что на протяжении ближайших часов согласованное письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент, премьер-министр и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, В.СТЕЛЬМАХ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.

3 марта Международному валютному фонду официально отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти.

Дефолт (англ. Default – невыполнение обязательств) – состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например, дефолт 1998 года. 17 августа 1998 года правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.