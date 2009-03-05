Семья Матвиенко остается собственником 5,2% акций ПИБ

Семья МАТВИЕНКО остается собственником 5,2% акций "Проминвестбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил временный администратор, заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК сегодня на пресс-конференции.

По его информации, на сегодня акционерами банка также являются российский "Внешэкономбанк" – 75% + 3 акции; Slav AG, как бенефициарный собственник, владеет 14,8%; другие акционеры – 5%.

Как сообщил председатель "Внешэкономбанка" Владимир ДМИТРИЕВ, принято решение назначить Владимира МАТВИЕНКО почетным президентом "Проминвестбанка".

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн. ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.