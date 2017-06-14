Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,01 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2601,4971 (14 июня – 2599,5212)

100 EUR – 2914,4572 (14 июня – 2915,8829)

10 RUR – 4,5616 (14 июня – 4,5678)

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Как сообщал УНИАН, 14 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,02 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3072/29,1494 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0150 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 492 сделки на сумму 306,66 миллиона долларов.