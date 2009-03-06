Инфляция в еврозоне существенно замедлилась

Инфляция в еврозоне значительно замедлилась и в 2009-2010 годах будет ниже отметки в 2 процента в годовом исчислении, сообщил на пресс-конференции глава Европейского центрального банка Жан- Клод Трише, сообщает Рейтер.

"Уровень инфляции значительно снизился, и теперь мы ожидаем, что на протяжении 2009 и 2010 годов она будет составлять менее 2 процентов", - сказал Трише на пресс- конференции.

Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в начале 2009 года останется на невысоком уровне. Инфляционные ожидания неразрывно связаны с ценовой стабильностью, а инфляционное давления постепенно ослабляется, сообщил Трише.

Нынешнее снижение инфляции "отражает серьезный спад экономической активности", отметил глава ЕЦБ.

Трише также отметил, что охвативший мир финансовый кризис оказывает все большее влияние на экономики развивающихся государств. Спрос в 2009 году, скорее всего, останется на низком уровне, а его восстановление может начаться лишь в 2010 году.

Последние экономические данные служат "очередным подтверждением наших ожиданий невысокого мирового спроса и спроса в еврозоне в 2009 году. На протяжении 2010 года он должен начать постепенное восстановление".

Постепенного восстановления экономики также можно ждать в 2010 году, отметил Трише.

По его словам, ЕЦБ "обсуждает и изучает" применение дополнительных нетрадиционных мер для преодоления экономического кризиса.