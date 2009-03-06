Минфин РФ запретил вкладывать гocфoнды в инocтpaнные банки

Минфин РФ запретил инвестировать средства Резервного фонда и фонда национального благосостояния (ФНБ) в облигации иностранных государственных агентств и центральных банков, увеличив долю долговых обязательств иностранных государств, следует из приказов министерства.

Под давлением общественного мнения Центральный банк РФ в течение всего прошлого года сокращал вложения резервов в облигации американских ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks (FHLB), которые на 1 января 2008 года составляли около $100 миллиардов, в пользу облигаций US Treasuries.

В начале 2009 года председатель Центробанка РФ Сергей Игнатьев заявил, что ЦБР полностью вышел из облигаций американских ипотечных агентств.

В новом приказе Минфина от 24 февраля 2009 года утверждены следующие нормативные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме средств Резервного фонда: долговые обязательства иностранных государств - 95 процентов (ранее - 80 процентов); долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков - 0 процентов (ранее - 15 процентов).

Доли долговых обязательств международных финансовых организаций (5 процентов) и депозитов в иностранных банках и кредитных организациях (0 процентов) остались без изменений.

Для средств ФНБ Минфин установил следующие нормативные доли разрешенных финансовых активов, номинированных в иностранной валюте: долговые обязательства иностранных государств - 100 процентов (ранее - 80 процентов), долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков - 0 процентов (ранее - 15 процентов), долговые обязательства международных финансовых организаций - 0 процентов (ранее - 5 процентов).

Нулю оказались равны и доли разрешенных для инвестирования средств ФНБ следующих активов - депозитов и остатков на банковских счетах в иностранных банках и кредитных организациях, акции и доли участия иностранных юридических лиц, долговые обязательства иностранных юридических лиц.

По данным Минфина США, Россия увеличила за 2008 год вложения в облигации Минфина США до $116,4 миллиарда с $32,7 миллиарда на начало года, выйдя на седьмое место среди крупнейших стран-держателей американских гособлигаций.

Объем резервного фонда РФ на 1 марта 2009 года составил 4.869,74 миллиарда рублей ($136,33 миллиарда), фонда национального благосостояния - 2.995,51 миллиарда рублей ($83,86 миллиарда).

Министерство финансов РФ надеется покрыть за счет средств резервного фонда дефицит бюджета в 2009-2011 годах.