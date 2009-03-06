Банк Англии вольет в экономику 75 миллиардов фунтов, чтобы стимулировать выдачу кредитов и ускорить выход страны из кризиса, сообщает Би-би-си.

По словам главы Банка Англии Мервина Кинга, дополнительные средства будут направлены не только на помощь банкам, а затронут более широкие сферы экономики.

Кинг считает, что предлагаемые правительством меры "в конечном итоге должны сработать". Однако глава Банка Англии признал, что пока неизвестно, сколько на это потребуется времени.

"В жизни нельзя быть абсолютно уверенным в чем-то, но мы считаем, что в долгосрочной перспективе эти меры сработают", - сказал Кинг.

По его словам, увеличение денежной массы не является экспериментальной мерой, хотя в Англии она применяется впервые.

О намерении дополнительно влить в экономику 75 млрд. фунтов стало известно в четверг, когда Банк Англии объявил о снижении учетной ставки с 1% до 0.5%. Это уже шестое понижение ставки с октября прошлого года.

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что увеличение денежной массы "абсолютно необходимо" для того, чтобы Великобритания могла выйти из рецессии.

В соответствии с распоряжением Дарлинга, сумма в 75 млрд. фунтов при необходимости может быть увеличена до 150 млрд. фунтов.

В основе предлагаемых правительством Британии мер лежит увеличение циркулирующих в обороте денежных средств. Цель этого увеличения - оживление экономики: предполагается, что с появлением в финансовой системе дополнительных средств коммерческие банки станут более охотно выдавать кредиты.

Предложенный в Британии метод иногда ошибочно сравнивают с печатанием денег, но Банк Англии не будет печатать новые банкноты, а предоставит необходимые средства путем покупки ценных бумаг.

Подобные шаги в начале нового тысячелетия были приняты в Японии. Считается, что реализация этих мер принесла некоторый результат.

Как отмечают аналитики, предлагающиеся в Британии меры монетарного регулирования - достаточно рискованная экономическая стратегия. В случае, если политика увеличения денежной массы не будет проводиться достаточно агрессивно, она может не оказать эффекта на банки и их готовность выдавать кредиты.

При таком развитии событий финансовый кризис затянется.

Другим потенциальным риском слишком активно реализуемой политики регулирования является инфляция или даже гиперинфляция.