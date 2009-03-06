Золото подорожало

Цена на золото в четверг 5 марта выросла впервые за девять прошедших торговых сессий. Инвестиционный спрос на желтый металл повысился в связи с падением стоимости нефти и котировок акций на фондовом рынке, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 2,3% до $927,80 за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,6% на отметке $13,105 за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 1,9% до $1064,60 за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся на отметке $199,80 за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 2,3% на отметке $1,646 за фунт.