Доллар в мире снижается

Курс доллара на азиатских торгах в пятницу снизился по отношению к корзине основных мировых валют, отступив с занятых на этой неделе высот на фоне ожиданий пессимистичных данных о состоянии рынка труда в Соединенных Штатах, сообщает Рейтер.

Однако доллар продолжает расти к иене, поскольку зарубежные банки покупают американскую валюту, а иностранные инвесторы выводят средства из акций японских компаний.

Иена держится близ отмеченного на этой неделе уровня четырехмесячного минимума около 100 единиц за доллар, так как инвесторов беспокоит глубокая рецессия в японской экономике - самой страшной более чем за тридцать лет.

К 9.39 МСК курс евро к доллару вырос до 1,2639 долл. В четверг единая европейская валюта упала ниже отметки 1,2500 долл. после того, как ЕЦБ сократил ключевую процентную ставку на половину процентного пункта до рекордно низкого уровня в 1,5 процента годовых.

Курс доллара к иене немного вырос до 97.91 единицы японской валюты, после того, как сильно упал с достигнутого в четверг уровня в 99,69 иены - самого высокого с начала ноября.

Трейдеры ждут, что станет с долларом после публикации данных о занятости в США за исключением сельскохозяйственного сектора в январе, чтобы составить себе впечатление о степени стабильности американской валюты.