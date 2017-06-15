Украина вопреки ожиданиям России выходит на экономический рост - Данилюк

Украина вопреки ожиданиям России после торговой блокады оккупированных территорий Донбасса стала более устойчивой к внешним шокам и выходит на стабильный экономический рост, поскольку реформы последних трех лет начинают давать результат.

Читайте такжеДанилюк рассказал, из чего состоит госдолг Украины и на каком он уровне

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

"Блокада была тестом, насколько устойчивыми мы являемся к внешним шокам. Я думаю, что государственный и частный сектор оказались устойчивыми. Да, мы сократили наши экономические показатели. Раньше мы прогнозировали 3% роста (экономики в 2017 году - УНИАН), сейчас прогноз на 1 процентный пункт меньше - 2%. На это ли рассчитывал "надежный партнер с востока" (Россия - УНИАН)? Очевидно, нет", - сказал министр.

По словам Данилюка, достижение экономического роста и промышленного потенциала после торговой блокады показывает способность Украины трансформироваться и интегрироваться в новое экономическое пространство.

"Да, блокада ударила по нам, но одновременно продемонстрировала всем, что мы на самом деле устойчивы к таким шокам. Сейчас мы более уверенно строим свое будущее. Причина, по которой я настолько позитивно настроен в отношении экономического роста, в том, что реформы, которые мы реализовывали в последние 3 года, начали давать результаты", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. При этом рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году – 3,6%, а в 2020 году – 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018-м – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Правительство оценивает негативное влияние торговой блокады оккупированных территорий Донбасса в 1% ВВП экономического роста.