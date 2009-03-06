Россия намерена вернуть по вкладам СССР почти 2 млрд. долл.

В России в этом году будет выплачено 70 млрд. руб. (почти 2 млрд. долл.) в качестве компенсаций по вкладам СССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, соответствующее постановление о порядке осуществления в 2009 году компенсационных выплат отдельным категориям граждан РФ по вкладам в Сберегательном банке подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

Отмечается, что Минфин России ранее подтвердил, что компенсации из федерального бюджета по обесценившимся "советским" вкладам в Сбербанке будут осуществлены в полном объеме и составят 70 млрд. руб. в 2009 году и по 85 млрд. руб. в 2010-2011 годах.

В 2009 году компенсация будет выплачена гражданам РФ по 1966 год рождения включительно, инвалидам, родителям и опекунам детей-инвалидов, родителям, сыновья которых проходили военную службу по призыву и погибли, а также по целевым вкладам на детей в размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года. Средства компенсируются в двойном размере.

По вкладам в Сбербанке, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.

Согласно постановлению, Минфин должен осуществить финансовое обеспечение выплат в пределах средств федерального бюджета на 2009 год, предусмотренных на эти цели. Сбербанку из федерального бюджета будут возмещены затраты в размере 2,5% от суммы фактически произведенных выплат.