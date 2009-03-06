Япония готова увеличить антикризисную помощь до 65 млрд долл
Помощь будет оперативной
Правительство Японии готово значительно увеличивать масштабы финансовой помощи предприятиям, которые под влиянием экономического кризиса могут оказаться без средств для продолжения деятельности, сообщает ПРАЙМ-ТАСС .
В 2009 финансовом году на подобные антикризисные меры запланирован бюджет в размере 1 трлн иен (около 10 млрд долл), однако в связи с тем, что ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться, эта цифра может вырасти в 3 раза. Об этом сообщает сегодня главная деловая газета Японии – Nikkei.
Вместе с тем, отмечает издание, учитывая тот факт, что государство уже выдает льготные кредиты под низкие проценты и активно покупает коммерческие бумаги, не исключено, что объем вливаний Токио за текущий и следующий годы разрастется до 6,5 трлн иен (65 млрд долл).
В настоящее время в парламенте Японии находится законопроект, который прописывает меры правительства по восстановлению промышленности. Этот законопроект разрешает не только выдавать частным предприятиям ссуды, но и напрямую перечислять им государственные средства, если у них возникает острая нехватка финансовых средств.
Как ожидается, этот документ будет утвержден парламентом в апреле, тогда как проблемы у японских компаний могут возникнуть уже в текущем месяце после подведения итогов завершающегося финансового года. По данным газеты, крупнейшая в стране авиакомпания JAL, автоконцерн Mitsubishi и другие ведущие игроки японского бизнеса приступили к изучению вопроса о том, чтобы воспользоваться помощью властей.
Правительство намерено оперативно реагировать на просьбы бизнеса о содействии, полагает Nikkei, поскольку опасается еще большего ухудшения деловой конъюнктуры в стране.