СБУ перекрыла схему, по которой отмыли 4,5 миллиарда гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к экс-президенту Виктору Януковичу.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков.

Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. Согласно предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 млрд грн.

Сотрудники СБУ совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух кол-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

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Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.

По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности через страховые компании, находящиеся длительное время в процедуре ликвидации.

У злоумышленников также выявлена компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.