ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Нацбанк поделил заемщиков» пишет о том, что в распоряжении издания оказалось письмо Нацбанка, в котором регулятор определяет порядок формирования реестра заемщиков-физлиц. Прежде всего, НБУ рекомендует включать в этот список тех клиентов, которые являются кормильцами семьи и имеют позитивную кредитную историю. Кроме того, приоритет в попадании в реестр имеют четыре категории заемщиков: те, кто покупал в кредит квартиру, брал ссуды на лечение, учебу или на развитие малого бизнеса (но не более 50 тысяч долларов). В то же время, в «рекомендательном» списке НБУ нет клиентов, которые брали кредиты на покупку автомобилей или на ремонт жилья. Оценку действий Нацбанка дают эксперты.

http://delo.ua/news/102445/

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Также издание «Дело» в статье «Доллары ушли под матрасы» пишет о том, что за прошлый месяц население приобрело у банков на 1,42 миллиарда долларов больше, чем продало. В то же время, в январе эта цифра составляла менее 600 миллионов долларов. На фоне активной скупки наличных долларов в феврале не меньшим ажиотажем украинские граждане забирали валютные вклады из банков. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/102444/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Юлия Тимошенко вспомнила мол» пишет о том, что Одесский морской торговый порт после трех лет противостояния, связанного со строительством терминала на Карантинном молу, вероятно, получит одобрение этого проекта. Вчера премьер-министр Юлия Тимошенко заявила о намерении его утвердить, хотя строительство до сих пор блокировалось по иску представителя БЮТ. Издание разбирается в ситуации.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1130710

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Правительство отказывается от надбавки», в котором говорится, что премьер-министр Юлия Тимошенко предложила отменить временную дополнительную 13-процентную надбавку к пошлине на автомобили. Девальвация гривни уже защитила рынок, а дополнительная пошлина его убьет, полагает премьер. По мнению экспертов, и хотя это решение Кабмин мог сделать самостоятельно, Тимошенко решила рискнуть убедить в необходимости этого шага парламент, что будет крайне непросто.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1130695

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«Газета по-киевски» в статье «Железные кони рвутся под стены мэрии» пишет о том, что столичный мэр в 2008 г. пообещал до конца года построить в Киеве 6 км велодорожек. Сейчас 2009 год, но их нет. Издание подает ситуацию вокруг велобайкеров.

http://narod.mycityua.com/articles/2009/03/06/082608.html

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Газета «День» опубликовала статью «Что происходит с украинским парламентаризмом?», в которой пишет о том, что ситуация в Украине не просто серьезная — взрывоопасная. А власть с энергией, достойной лучшего применения, ведет жаркие бои всех против всех (чего стоит штурм «Нафтогаза»!), а по сути дела, воюет против страны и ее перспектив. В статье подается мнение экспертов о возможных путях предотвращения непредсказуемых последствий, к которым ведет нынешняя политика. Их оценка как никогда критичная.

http://www.day.kiev.ua/270915/

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«Экономические известия» подают материал «Война за кубометры», в котором отмечает, что захват центрального офиса НАК «Нафтогаз Украины» может стать апофеозом борьбы между Президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко за газовый рынок.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177583

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Зарплату задержали трети россиян» пишет о том, что 36% из 1800 работающих россиян участников опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, не получили в феврале зарплату в назначенный срок. Больше всего тех, кому пришлось столкнуться с задержками зарплаты - респонденты с ежемесячным окладом 25 000 — 35 000 руб (41%).

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/03/05/738007

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Также издание «Ведомости» в статье «Простился с прибылью» пишет о том, что Группа ВТБ в этом году, вероятно, получит убыток. Об этом сообщил вчера на встрече с миноритарными акционерами финдиректор банка Николай Цехомский. Поэтому дивиденды за 2009 г. вряд ли будут выплачены, предупредил он. За 2008 г. головной банк группы ВТБ получил 26,3 млрд руб. чистой прибыли (по российским стандартам отчетности), в январе 2009 г. она составила 13,56 млрд руб., в феврале — еще 3,2 млрд руб. Розничный банк группы «ВТБ 24» в 2008 г. получил чистую прибыль в 5,2 млрд руб. Лишиться прибыли в 2009 г. ВТБ может из-за необходимости создавать большие резервы по проблемным кредитам, объяснил Цехомский.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/06/184947

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Издание «Известия» подает статью «Здравствуй, Леня Голубков!», в которой пишет о том, что кризис вызвал из небытия "призраки" девяностых. Зарплату начали выдавать тушенкой и туалетной бумагой, оживились продавцы "Гербалайфа", настоящий ренессанс переживают финансовые пирамиды, а в нашей речи появились давно забытые слова "девальвация" и "дефолт". Даже экстрасенс Анатолий Кашпировский возвращается на экраны телевизоров. Кажется, еще немного - и на наши прилавки вернутся спирт Royal и турецкие жвачки со вкладышами, а в моду войдут лосины и футболки в кислотных тонах. Почему же кризис оживляет призраков из прошлого?

http://www.izvestia.ru/economic/article3126060/

(УНИАН)