Данилюк рассказал, как Украина за три года планирует погасить долг в $14 миллиардов

Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере 14 миллиардов долларов в 2017-2019 годах, 11 миллиардов из которых нужно будет выплатить из государственного бюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.

Читайте такжеУкраина до 2019 года должна выплатить почти $13 миллиардов по внешним долгам – НБУ

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

"Ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогрессе в программе сотрудничества с МВФ. Это не значит, что МВФ не стоит упоминания. Просто мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать внутри страны… Я верю в этот позитивный путь. Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но процесс управляем", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, – до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.