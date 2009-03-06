МВФ: спад мировой экономики продолжится в 2010 году

Крупнейшие экономики мира сокращаются темпами, подобными послевоенным, и спад может продолжиться в будущем году, сказал в пятницу первый заместитель управляющего Международным валютным фондом (МВФ) Джон Липски, сообщает Рейтер.

"Похоже, что спад ведущих экономик продлится весь этот год и продолжится в будущем году. Возврата к стабильному росту не ожидается до второго полугодия будущего года или начала 2011 года", - сказал Липски в интервью газете Daily Mail, добавив, что это будет сопровождаться ростом безработицы.

"Наши расчеты указывают на то, что спад ВВП в четвертом квартале прошлого года и первом квартале нынешнего - сильнейший за весь послевоенный период", - сказал он, отметив, что такая ситуация требует решительных действий со стороны правительств и центробанков.

Совместные действия стран по стимулированию внутреннего спроса вернутся сторицей, потому что приведут к росту международной торговли, сказал Липски.

Также он отметил, что ослабление фунта стерлингов будет способствовать улучшению экономической ситуации в Великобритании.

Ранее МВФ сообщил, что, скорее всего, спрогнозирует спад мировой экономики в этом году, пересмотрев январский прогноз, предусматривающий рост на 0,5 процента.